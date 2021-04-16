عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

أعلنت الشرطة المحية في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي، ووفاة المهاجم متأثرا بجراحه.





وأفادت قناة روسيا اليوم، إن المسلح الذي هاجم المطار كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية، وتعامل معه ضابط الشرطة فورا.



