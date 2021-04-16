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عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:37 ص
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أعلنت الشرطة المحية في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي، ووفاة المهاجم متأثرا بجراحه.
وأفادت قناة روسيا اليوم، إن المسلح الذي هاجم المطار كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية، وتعامل معه ضابط الشرطة فورا.
وأوضحت أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولي على متن سيارته وأن ضابط الشرطة في المطار تعامل معه فورا بعد خروجه من سيارته وفتح النيران على الشرطي ومبنى المطار.
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