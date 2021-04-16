موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الجمعة فريق توتنهام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



