Advertisements
موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:39 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الجمعة فريق توتنهام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق توتنهام المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ياتي فريق ايفرتون فى المركز الثامن.
Advertisements