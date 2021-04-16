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موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة فريق توتنهام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ياتي فريق ايفرتون فى المركز الثامن.

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