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بيراميدز يدرس الإطاحة بالمدرب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس مسؤولو نادي بيراميدز الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن هناك حالة من الغضب تجاه أروابارينا بسبب سوء النتائج وفقدان النقاط في بطولة الدوري المصري، بجانب الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء في الكونفيدرالية الإفريقية.

وتابع المصدر، أن هناك غصب بالنسبة لنادي بيراميدز، بسبب عدم وجود استراتيجية للعب في صفوف الفريق، بخلاف أن أروابارينا دائم التغيير في طريقة اللعب.

ويدرس مسؤولو بيراميدز، إقالة أروابارينا بسبب سوء النتائج، إلا أن أزمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ راتب 6 أشهر، تبقى العقبة الوحيدة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة غزل المحلة، يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، ثم يحل ضيفًا على نكانا الزامبي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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