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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:01 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات التي يشنها الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة العربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها: "ندين هجمات الحوثيين ضد السعودية، حيث إن عمليات الحوثيين تطيل أمد الصراع في اليمن".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين بأنهم يمددون معاناة المدنيين ويهددون الجهود السياسية.

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وزارة الخارجيه بوابة الفجر الفجر السعودية الحوثيين

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