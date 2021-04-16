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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية
الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:01 ص
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات التي يشنها الحوثيين على المملكة العربية السعودية.
ونقلت قناة العربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها: "ندين هجمات الحوثيين ضد السعودية، حيث إن عمليات الحوثيين تطيل أمد الصراع في اليمن".
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين بأنهم يمددون معاناة المدنيين ويهددون الجهود السياسية.
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