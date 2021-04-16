الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات التي يشنها الحوثيين على المملكة العربية السعودية.





ونقلت قناة العربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها: "ندين هجمات الحوثيين ضد السعودية، حيث إن عمليات الحوثيين تطيل أمد الصراع في اليمن".



