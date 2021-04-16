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وفاة أمير صلاح الدين.. تفاصيل وأحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:51 ص
مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3
مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3
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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 .. وسط تسارع الأحداث في مختلف مسلسلات رمضان 2021 وتسارع الأحداث واشتعال المنافسة بين كافة الأعمال الدرامية، يقدم النجم أحمد عز أداءً قويا بمسلسله.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

وعرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 والتي شهدت تفاصيلاً وأحداثاً مشتعلة تخللها تفجيرات كبيرة في العاصمة العراقية بغداد حضرها عز.

أحدث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

واشتعلت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 وازدادت إثارتها حيث حدث تفجير كبير في العاصمة بغداد خلال اجتماع ما بين أحمد ع "سيف العربى" الذي يجسد شخصيته أحمد عز وصديقه "أشرف" محمد عز.

تفجيرات مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

وشاهد الثنائي صديقهما "أسامة" أمير صلاح الدين، إلا أنهما وأثناء حديثهما حصل انفجار مباغت، بعد مرور وقت قصير من بدء مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 قبل أن تتطور الأمور.

الإثارة في مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

وحدث تفجير آخر من قبل شخص يعرفه أحمد عز أثناء مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 وكان يعمل مع أبيه، الذي فشل في إقناعه بعدم تفجير نفسه بحجة انتقامه لوالده إلا أنه فشل وأصر على الانتقام.

طهور أشرف في مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

وظهر محمد عز "أشرف"، وهو يقفز على الشخص الذى قام بتفجير نفسه فى محاولة لإبطال الانفجار الذي حدث خلال مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3 إلا أنه فشل حتى تم تأكيد خبر وفاة أمير محافظة صلاح الدين.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 3

وأعلنت مجموعة قنوات دي إم سي الفضائية مالكة حقوق البث، عن إذاعة مسلسل هجمة مرتدة الذي عرضت حلقته الثالثة يومياً طوال شهر رمضان في تمام الـ11 مساءً.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يُذكر أن مسلسل هجمة مرتدة احد مسلسلات 2021 والتي تشارك في السباق الرمضاني، لبطلها النجم أحمد عز وهند صبري، وماجدة زكي، وهشام سليم، ونضال الشافعي، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن.


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