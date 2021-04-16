بعد نجاح الحلقات الأولى من "ضل راجل".. ياسر جلال يسجد لله شاكرا في موقع تصوير المسلسل





حرص النجم ياسر جلال، بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل "ضل راجل" وتصدره التريند بهشتاجين مختلفين، على السجود لله شاكرًا في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.





ودعا ياسر جلال الله تعالى قائلًا: "ربنا يوطى نفوسنا"، فيما أسرع إليه المخرج أحمد صالح مهنئا إياه حيث قال له: "تسلم إيدك"ـ كما وجه التحية لكل الموجودين في اللوكيشن.





يذكر أن النجم ياسر جلال، تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا









مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.







