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موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 والمغرب وعدد ساعات الصوم
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:30 ص
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موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 .. يتساءل الكثيرون عن مواقيت الصلاة ومواعيد السحور كل يوم وكذلك موعد الإفطار وآذان المغرب.
موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021
ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 من اجل إخبار الكثيرين بموعد الآذان، والاستعداد لبدء اليوم الجديد.
موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021
يؤذن الفجر في تمام الـ3:56 دقيقة صباحاً، بينما يؤذن مغرب رابع الأيام الموافق الجمعة 16 أبريل في الـ6:23 دقيقة، كما تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.
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