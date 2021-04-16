موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 والمغرب وعدد ساعات الصوم





موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 .. يتساءل الكثيرون عن مواقيت الصلاة ومواعيد السحور كل يوم وكذلك موعد الإفطار وآذان المغرب.





موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 من اجل إخبار الكثيرين بموعد الآذان، والاستعداد لبدء اليوم الجديد.





موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021





يؤذن الفجر في تمام الـ3:56 دقيقة صباحاً، بينما يؤذن مغرب رابع الأيام الموافق الجمعة 16 أبريل في الـ6:23 دقيقة، كما تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.



