Advertisements

موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 والمغرب وعدد ساعات الصوم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:30 ص
موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021
موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021
Advertisements

موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 .. يتساءل الكثيرون عن مواقيت الصلاة ومواعيد السحور كل يوم وكذلك موعد الإفطار وآذان المغرب.

موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 من اجل إخبار الكثيرين بموعد الآذان، والاستعداد لبدء اليوم الجديد.

موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021

يؤذن الفجر في تمام الـ3:56 دقيقة صباحاً، بينما يؤذن مغرب رابع الأيام الموافق الجمعة 16 أبريل في الـ6:23 دقيقة، كما تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد آذان الفجر في رابع أيام رمضان 2021 مواقيت الصلاة في رابع أيام رمضان مواعيد الصلاة رابع أيام رمضان بوابة الفجر الالي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

منذ 33 دقيقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

امساكية رمضان 2019 القاهرة| مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والإفطار

إمساكية رمضان 2021.. اعرف مواقيت الصلاة وموعد الإفطار والسحور

إمساكية رمضان 2021.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

امساكية رمضان 2021.. مواقيت الصلاة وموعيد الإفطار والسحور

إمساكية رمضان 2021.. موعد غرة الشهر الكريم ومواقيت الصلاة والإفطار

إمساكية رمضان 2021.. موعد غرة الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة