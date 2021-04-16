Advertisements

هل ينجح برشلونة في استعادة نيمار ؟

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يبذل جهوده من أجل استعادة نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه يبدو من الصعب إتمام هذه الخطوة لأن النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا يُريد أن يحصل على 70 مليون يورو سنويًا وهذا لن تتحمله خزينة البارسا.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بالإضافة إلى ذلك فإن نيمار الذي يمتلك عقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022  ولن يُسمح له بالرحيل مقابل أقل من 150 مليون يورو لو كان هناك قبول للفكرة في الأساس.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر يبتعد عن النادي الكتالوني أكثر في ظل الأخبار التي تتحدث عن إقتراب باريس سان جيرمان من التجديد لنيمار حتى 2026 وتصريحات النجم البرازيلي منذ يومين حول سعادته مع النادي الفرنسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار يعيش حالة جيدة للغاية مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسمين الأخيرين ويبدو أنه استقر على الحياة في فرنسا بعد فترة صعبة نسبيًا في البداية.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

منذ 36 دقيقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة