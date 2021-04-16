هل ينجح برشلونة في استعادة نيمار ؟





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يبذل جهوده من أجل استعادة نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه يبدو من الصعب إتمام هذه الخطوة لأن النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا يُريد أن يحصل على 70 مليون يورو سنويًا وهذا لن تتحمله خزينة البارسا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بالإضافة إلى ذلك فإن نيمار الذي يمتلك عقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022 ولن يُسمح له بالرحيل مقابل أقل من 150 مليون يورو لو كان هناك قبول للفكرة في الأساس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر يبتعد عن النادي الكتالوني أكثر في ظل الأخبار التي تتحدث عن إقتراب باريس سان جيرمان من التجديد لنيمار حتى 2026 وتصريحات النجم البرازيلي منذ يومين حول سعادته مع النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار يعيش حالة جيدة للغاية مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسمين الأخيرين ويبدو أنه استقر على الحياة في فرنسا بعد فترة صعبة نسبيًا في البداية.



