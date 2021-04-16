الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الدوري السعودي













استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على صرف النظر عن التعاقد مع ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.





يأتي ذلك بعد أن أبلغهم وكيل أعمال المحترف الكاميروني، بشروط إدارة نادي التعاون السعودي لبيع اللاعب، حيث ترغب إدارة السكري في الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله في الصيف المقبل.



