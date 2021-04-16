Advertisements

الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الدوري السعودي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على صرف النظر عن التعاقد مع ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.

يأتي ذلك بعد أن أبلغهم وكيل أعمال المحترف الكاميروني، بشروط إدارة نادي التعاون السعودي لبيع اللاعب، حيث ترغب إدارة السكري في الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد طالب بالتعاقد مع الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، الذي تدرب تحت قيادته أثناء تدريبه للسكري.

أخبار تهمك

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

منذ 38 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة