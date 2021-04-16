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الغضب يسيطر على نجم مانشستر سيتي بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حالة من الغضب والاستياء تسيطر على فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الشاب، بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

وقام المسئولون عن إدارة الحساب الرسمي لفودين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب تأهل مانشستر سيتي، بنشر صورة للاعب مكتوب عليها، "مبابي هل أنت مستعد؟"، في رسالة إلى نجم باريس سان جيرمان، الخصم المقبل للسيتي في التشامبيونزليج.

وأوضحت تقارير صحفية أن فودين ووكيل أعماله غاضبان بشكل كبير مما تم نشره، حيث طالب اللاعب بحذف الصورة، مشيرة إلى أن اللاعب سيقوم ببحث الأمر حيث أنه يتجه إلى فسخ تعاقده مع الشركة التي تدير حساباته على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لاعب من مانشستر سيتي مثل هذه الأزمة، حيث تخلى من قبل رحيم سترلينج عن شركته القديمة، بعد أن سربت أنباء تفيد بأنه سيقود منتخب إنجلترا في مباراته الخمسين عام 2019.

وتحدث سترلينج وقتها لجاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، لطمأنته أن القصة تم تسريبها دون موافقته

يشار إلى أن جاري نيفيل مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، قد نادى في الأسابيع الماضية، عن ضرورة إدارة اللاعبين أنفسهم لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعية للتعبير عن آرائهم الخاصة.

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