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يويفا يعلن مواعيد نصف نهائي الأبطال

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أعلن الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس عن موعد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد تأهل لنصف نهائي البطولة عقب إقصائه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
كما تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب بروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لاثنين في مجموع اللقائين.
على الجانب الآخر تواجد بطل فرنسا نادي باريس سان جيرمان في الدور ذاته بعد تخطيه عقبة حامل لقب النسخة الماضية فريق بايرن ميونخ الألماني رغم سقوطه في مباراة العودة بهدف مقابل لا شيء مستفيدا بانتصاره في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين.
بينما تأهل تشيلسي بعد إقصائه بورتو البرتغالي بهدفين لواحد في مجموع المباراتين.
وحدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد مباريات الذهاب، على أن تقام في ال27 وال 28 من الشهر الجاري.
ويستضيف ريال مدريد الإسباني نادي تشيلسي الإنجليزي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء السابع والعشرين من أبريل الجاري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على باريس سان جيرمان في الثامن والعشرين من نفس الشهر على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.
على أن تقام مبارايات العوده في ال 4 وال 5 من شهر مايو، باستضافة مانشستر سيتي الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي في  تمام التاسعة مساء الأربعاء الخامس من مايو المقبل على ملعب الإتحاد.
بينما يحل ريال مدريد على تشيلسي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الرابع من نفس الشهر على ملعب ستامفورد بريدج.
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