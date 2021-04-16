صراع إيطالي على نجم ريال مدريد المعار









كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه من المقرر عودة الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي عندما تنتهي فترة إعارته في آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن كلاً من ميلان ونابولي وروما الإيطاليين أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد قد يفكر في بيع لوكا يوفيتش بشكل نهائي في الصيف المقبل وبالتالي ستحاول الأندية الإيطالية التعاقد مع النجم الصربي البالغ من العمر 23 عاماً.