Advertisements

صراع إيطالي على نجم ريال مدريد المعار

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه من المقرر عودة الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي عندما تنتهي فترة إعارته في آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن كلاً من ميلان ونابولي وروما الإيطاليين أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وألمح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد قد يفكر في بيع لوكا يوفيتش بشكل نهائي في الصيف المقبل وبالتالي ستحاول الأندية الإيطالية التعاقد مع النجم الصربي البالغ من العمر 23 عاماً.
 

 

أخبار تهمك

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة