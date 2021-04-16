إيقاف إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإيطالي أعلنت عن عقوبة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي وذلك عقب طرده في مباراة فريقه أمام بارما في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن لجنة الانضباط قررت إيقاف إبراهيموفيتش مباراة واحدة وتغريمه 5000 يورو لأنه تحدث بطريقة استفزازية ووجه انتقادات غير محترمة للحكم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم السويدي سوف يغيب عن مباراة ميلان المقبلة يوم الأحد أمام جنوى في الجولة 31 من الدوري الإيطالي على أرضية ملعب سان سيرو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة ومتقدم على يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط.







