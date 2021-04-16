ريال مدريد يصدم نجم الفريق









كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس اجتماع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، للحديث حول مستقبله.





ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.





ورفض ريال مدريد ضمان حصول راموس على راتبه السنوي بقيمة 12 مليون يورو، واقترح على اللاعب عرضًا مخفضًا بنسبة 10% على الأقل للموسم المقبل.





وبحسب برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن راموس بعدما رفض عرض ريال مدريد، بيريز قال له: "سنخطط للموسم المقبل بدونك".





ورد راموس صاحب الـ35 عامًا على فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي قائلا: "افعلها".



