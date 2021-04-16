Advertisements

ريال مدريد يصدم نجم الفريق

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس اجتماع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، للحديث حول مستقبله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.

ورفض ريال مدريد ضمان حصول راموس على راتبه السنوي بقيمة 12 مليون يورو، واقترح على اللاعب عرضًا مخفضًا بنسبة 10% على الأقل للموسم المقبل.

وبحسب برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن راموس بعدما رفض عرض ريال مدريد، بيريز قال له: "سنخطط للموسم المقبل بدونك".

ورد راموس صاحب الـ35 عامًا على فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي قائلا: "افعلها".

وتترقب العديد من الأندية موقف النجم الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد، أبرزهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة