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مدرب يوفنتوس السابق يقترب من الدوري الإنجليزي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبدو أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه لا يرتبط بأي فريق منذ إقالته من تدريب اليوفي.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي يدرس التعاقد مع ساري لقيادة الفريق خاصة وأن الفريق يواجه أزمة تحت قيادة مدربه الحالي جوزيه مورينيو، ويُفكر بجدية في خليفته في الفترة القادمة.

وحسبما ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن توتنهام كان يريد التعاقد مع ساري في 2018، قبل أن يتعاقد مع تشيلسي.

وأضافت: "ساري كان على علم باهتمام توتنهام منذ شهر على الأقل، ومن الممكن عقد اجتماع في لندن الأسبوع المقبل".

يُذكر أن ساري ارتبط اسمه بتولي القيادة الفنية لروما في الكالتشيو، وهو فريق ربما يكون أكثر ملائمة لأسلوبه، لكن توتنهام سيكون تحديًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة له في البريميرليج، بحسب ما أفادت الصحيفة.

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