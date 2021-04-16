فالفيردي ورقة ريال مدريد الرابحة





كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني كان حل المدير الفني للملكي الفرنسي زين الدين زيدان لمواجهة النقص العددي الناجم عن الإصابات في خط دفاعه أثناء مواجهة ليفربول في مباراة العودة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ليتم الدفع به لأول مرة في مركز الظهير الأيمن.

وقام النجم الأوروجواياني ببذل جهدا مضاعفا, حيث لعب بقدم متأثرة بكدمة قوية تعرض لها في مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم السبت الماضي.

وقدم الملكي آداء دفاعي استثنائي على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول, حيث تكون من لاعب أساسي واحد وهو فيرلان ميندي ولكن مع آداء متميز في قلب الدفاع من ناتشو فرنانديز والبرازيلي ميليتاو بالإضافة إلى فيدي فالفيردي في مركز لم يسبق أن لعب به.

و في بداية المباراة, عانى فالفيردي سواء عند الانطلاق بالكرة أو بسبب محاولات ليفربول لبدء هجمات من مركزه الذي لم يكن متأقلما على اللعب فيه ولكن مع مرور الدقائق بذل فالفيردي أقصى جهد حتى لعب من الدقيقة 72 في مركزه المعتاد كلاعب وسط.

وخاض فالفيردي اللقاء بقدمه اليمنى متأثرة بكدمة قوية تعرض لها خلال كلاسيكو الأرض ولولا أهمية اللقاء للملكي لغاب عنه، حيث لم يكن ذلك ممكنا في ظل غياب داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وسرجيو راموس ورافائيل فاران بسبب الإصابة.

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل الميرينجي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، أشاد زيدان بفالفيردي قائلا: "اخترت هذا الخيار اليوم, أن أبدأ بفالفيردي في مركز الظهير, إنه مركز ليس معتادا على اللعب فيه ولكنه قدم Nداء جيدا للغاية".

ومن ناحيتها، أرفقت الصحفية مينا بونينو صديقة فالفيردي صورة لقدم فالفيردي المصابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عقب المباراة على آداء النجم الأوروجوياني وعلقت عليها قائلة: "لم أرغب في نشر أي شيء قبل أن تنتهي المباراة وبالتأكيد ستلومني على نشره ولكن كان يجب أن أفعل هذا لأنه جهدك ولم يهديك أحد شيئا".

واختتمت مينا بونينو حديثها قائلة:"تحفز نفسك يوما بعد يوم لتكون حازما واليوم كنت حازما أكثر من أي وقت مضى, أنت فخرنا".



