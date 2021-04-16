اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة





كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة المصري استقر على الحكم الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة المقرر أن تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بالدوري الممتاز.





وجاء ذلك بعد تمسك اتحاد الكرة باسناد مباراة القمة لحكام مصريين رغم رفض الأهلي والزمالك وطلبهما استقدام حكام أجانب لإدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين كما يحدث دائما.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.



