Advertisements

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة المصري استقر على الحكم الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد،  الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة المقرر أن تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بالدوري الممتاز.

وجاء ذلك بعد تمسك اتحاد الكرة باسناد مباراة القمة لحكام مصريين رغم رفض الأهلي والزمالك وطلبهما استقدام حكام أجانب لإدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين كما يحدث دائما.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

منذ 35 دقيقة

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة