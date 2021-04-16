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الأهلي يدرس تدعيم هذا المركز

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق في الموسم المقبل، وذلك بسبب إصابة الثنائي علي معلول ومحمود وحيد في الفترة الماضية.
وتأثر فريق الأهلي بغياب معلول ووحيد عن مباريات الفريق الأخيرة وذلك جعل الجهاز الفني يفكر في ضرورة ضم ظهير أيسر جديد للاعتماد عليه حال غياب اللاعب التونسي عن مباريات الفريق. 

وتبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن ظهير أيسر مناسب، لترشيحه للجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المعاناة التي يواجهها الفريق في الفترة الحالية، بسبب إصابة معلول ووحيد.

وتتابع اللجنة عدة لاعبين داخل الدوري المصري، بجانب ترشيحات للاعبين من خارج مصر، وذلك لاختيار أحدهما لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

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