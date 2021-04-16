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حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حصول المارد الأحمر على توقيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية وحصل بشكل رسمي على توقيع اللاعب للانتقال إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر، أن إبراهيم عادل وقع عقدًا آخر مع بيراميدز لمدة 5 سنوات يستمر حتى موسم 2024/ 2025، وتم توثيق عقده بشكل رسمي مع النادي السماوي في اتحاد الكرة وذلك يمنعه من التوقيع لأي ناد آخر دون موافقة إدارة بيراميدز.

وأكد المصدر، أن توقيع إبراهيم عادل للنادي الأهلي يصبح غير صحيح نظرًا لارتباطه بعقد آخر مع بيراميدز، وذلك قد يتسبب في عقوبات على اللاعب والنادي الأهلي حال ثبوت توقيع بشكل رسمي للقلعة الحمراء.

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