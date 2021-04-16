Advertisements

كارتيرون يتحالف مع إدارة الزمالك للتخلص من حارس الفريق

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جديد أن محمد عواد حارس مرمى الفريق خرج من حساباته الفنية.

وطالب المدير الفني الفرنسي، بالتخلص من عواد سواء خارج مصر أو داخلها، في انتقالات الصيف المقبل، على سبيل الإعارة حتى تسنح له الفرصة للمشاركة.

الفرنسي لا يجد فرصة لإشراك الحارس في المباريات، حيث أنه يمتلك حارسين كبيرين،  محمد أبو جبل ومحمود جنش، بالإضافة إلى عودة محمد صبحى حارس الفريق المُعار إلى الاتحاد السكندرى هذا الموسم.

في الوقت ذاته ترغب إدارة النادي هي الأخرى في التخلص من الحارس، لارتفاع قيمة عقد اللاعب المالية والتي تصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة