كارتيرون يتحالف مع إدارة الزمالك للتخلص من حارس الفريق









أكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جديد أن محمد عواد حارس مرمى الفريق خرج من حساباته الفنية.





وطالب المدير الفني الفرنسي، بالتخلص من عواد سواء خارج مصر أو داخلها، في انتقالات الصيف المقبل، على سبيل الإعارة حتى تسنح له الفرصة للمشاركة.





الفرنسي لا يجد فرصة لإشراك الحارس في المباريات، حيث أنه يمتلك حارسين كبيرين، محمد أبو جبل ومحمود جنش، بالإضافة إلى عودة محمد صبحى حارس الفريق المُعار إلى الاتحاد السكندرى هذا الموسم.



