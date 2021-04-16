موسيماني يستقر على بديل نجم الفريق أمام الزمالك

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل محمد هاني أمام الزمالك في بطولة الدوري العام.





ويعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة، حرمته من المشاركة في مبارة النصر أمس في بطولة كأس مصر، والتى جسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.





واستقر موسيماني على الدفع باحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن تعويضا لغياب محمد هاني، بعد تألق الأول بشكل لافت أمام النصر، بالإضافة إلى إصابة أكرم توفيق الذي يجيد أيضا اللعب في هذا المركز.



