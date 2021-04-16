Advertisements

موسيماني يستقر على بديل نجم الفريق أمام الزمالك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل محمد هاني أمام الزمالك في بطولة الدوري العام.

ويعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة، حرمته من المشاركة في مبارة النصر أمس في بطولة كأس مصر، والتى جسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف. 

واستقر موسيماني على الدفع باحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن تعويضا لغياب محمد هاني، بعد تألق الأول بشكل لافت أمام النصر، بالإضافة إلى إصابة أكرم توفيق الذي يجيد أيضا اللعب في هذا المركز. 

ويستعد الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الأحد القادم الموافق 18 أبريل الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 13 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة