شديد الحرارة على عدة مناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة، رابع أيام رمضان، الموافق 17 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة