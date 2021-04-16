حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 16 أبريل 2021.. "لا تحجب لقمة عن جائع"

يوافق اليوم 16 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 16 أبريل 2021.





برج الحمل:

قد تبدو مُتطفّلًا وراغبًا فى التدخّل فى شئون الآخرين، إبتعد عن أىّ تصرّف يُعرّضك للإنتقاد، احتفظ بآرائك لنفسك،إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الثور:

عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الجوزاء:

لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير، ما قد تعتبره مصروفًا تافهًا قد يكون ثروة لغيرك.





برج السّرطان:

ضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد:

رُبّما قمت بدور الطيب الذى يرغب بإسعاد الجميع دون الالتفات لنفسه، لكن بالتوازى ركّز على نشاط نافع لنفسك وأسرتك لأنّ فاقد الشبئ لايُعطيه.





برج العذراء:

سداد أقساط وديون، إنهاء خصومة،العثور على وظيفة، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الميزان:

بإمكانك أن تتحمّل الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيدًا عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.





برج العقرب:

أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنيًا ونفسيًا فى الإرتفاع، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس:

تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة، تخفيض الدهون والسكريات، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الجدي:

تمسّك بثباتك الإنفعالى إن واجهت ظروفًا مستفزّة،الغضب يزول سريعًا لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الدّلو:

كن معتدلًا فى طعامك وبالتوازى معتدلًا فى علاقتك مع الحبيب، القرب الزائد والإبتعاد الزائد كلاهما آثاره سيئة، خيرالأمور الوَسَطْ.





برج الحوت: