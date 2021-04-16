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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 16 أبريل 2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:10 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 16 أبريل 2021
بإمكانك أن تتحمّل الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيدًا عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

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