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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 16 أبريل 2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:09 ص
برج العقرب
برج العقرب
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 16 أبريل 2021
أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنيًا ونفسيًا فى الإرتفاع، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

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