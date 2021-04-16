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عاجل.. وقوع ضحايا في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بوقوع ضحايا في إطلاق نار بمدينة انديانابوليس الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

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