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أسعار الخضر والفاكهة رابع أيام شهر رمضان اليوم الجمعة 16-4-2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة في مصر بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك ، ونستعرض فيما يلي أسعار الخضراوات والفاكهة.

اسعار الخضار في مصر اليوم الاثنين 12 أبريل

سعر الطماطم من 1.25: 2.25 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.25: 2.75 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5: 8 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 2 : 5 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3 : 6 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة

سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها

اسعار الفاكهة في مصر السبت 10 أبريل

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اسود 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح أمريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 5.5 : 8.5 جنيهات للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيهات للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 7 : 17 جنيها

سعر البلح الوردة من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيها للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو

سعر الكيوى 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

سعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

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