Advertisements

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 16-4-2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الجمعة 16-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال رابع أيام شهر رمضان المبارك.
 
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الكندوز سعر الضاني رابع أيام رمضان اللحوم البلدي اسعار اللحوم

أخبار تهمك

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 23-10-2020 .. "الكبدة البلدي" من 110-140 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد 1-11-2020 .. إستقرار الأسعار بمنافذ القوات المسلحة

أسعار اللحوم البلدي والمستورده اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 6-11-2020 في محلات الجزارة

إستقر بأسعار اللحوم اليوم السبت 7-11-2020.. والكيلو يبدأ من 110 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-11-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة