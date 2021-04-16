Advertisements

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين وأمريكا أكبر المتضرريين

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

حصد فيروس كورونا أرواح نحو 3 ملايين شخص حول العالم، فيما اقتربت حصيلة الإصابات من 139 مليون إصابة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفعت حصية الوفيات حول العالم جراء تفشي الوباء إلى مليونين و985 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 565 ألف، فيما تم تسجيل نحو 32 إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية حيث سجلت 366 حالة وفاة حتى الآن وأكثر من 13.7 ملايين إصابة.

وفي المكسيك حصد الوباء أرواح أكثر من 211 مليون شخص وتم تسجيل 2.3 ملايين إصابة، تليها الهند بأكثر من 173 مليون حالة وفاة ونحو 14.1 مليون إصابة.

وفي بريطانيا أكثر الدول الأوروبية جراء تفشي الوباء حصد الفيروس أرواح نحو 128 ألف إصابة، وبلغت حصيلة الإصابات 4.4 ملايين إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت 116 ألف حالة وفاة وأكثر من 3.8 ملايين إصابة.

وفي روسيا التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا حصد فيروس كورونا ارواح أكثر من 104 آلاف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 4.7 ملايين إصابة.

كذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في فرنسا 100 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 5.2 مليون إصابة.

وفي ألمانيا حصد الوباء أرواح نحو 80 ألف شخص وتم تسجيل أكثر من 3.1 مليون إصابة، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل 77 ألف حالة وفاة و3.4 ملايين إصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا امريكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 22 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم.. 900 ألف وفاة وأكثر من 27.5 مليون مصاب

كورونا حول العالم.. 940 ألف وفاة و30 مليون مصاب

1.2 مليون وفاة و46.5 مليون إصابة حصيلة ضحايا كورونا حول العالم

وكالة فرنسية تكشف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في العالم

أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة حول العالم بكورونا

وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة