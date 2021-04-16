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شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام الزمالك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:43 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يبدو ان سوء الحظ يرافق وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومن الممكن غيابه عن موقعة القمة يوم الأحد المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، استقر على عدم مشاركة وليد سليمان في مباراة الزمالك المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في المباراة المؤجلة بينهما، من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وأكد المصدر: أن وليد اشتكي من إصابة في العضلة الخلفية، أثناء مباراة النصر أول أمس الأربعاء في كأس مصر، ولن يغامر موسيماني باللاعب حتي لا يتعرض لأى مضاعفات.

يذكر أن الأهلي تجاوز فريق النصر في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بنتيجة 2-1، وكان الحاوي افتتح التسجيل للمارد الأحمر في نهاية الشوط الأول، قبل ان يضيف والتر بواليا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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