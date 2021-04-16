مفاجأة قد تحرم إبراهيموفيتش من اللعب لمدة 3 سنوات

فجرت صحيفة سويدية مفاجأة من العيار الثقيل، أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش نجم إي سي ميلان الإيطالي، مهدد بالايقاف لمدة 3 سنوات.





ووفقًا لصحيفة "افتونبلاديت" السويدية، أن زلاتان إبراهيموفيتش مهدد بالايقاف، عن ممارسة النشاط الكروي لمدة 3 سنوات، بسبب انتهاكه ميثاق أخلاقيات الفيفا واليويفا.





وأشارت: ان السلطان دخل كشريك في شركة مراهنات رياضية، وهذا ما يمنعه الإتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص اللاعبين الذين يشاركون في مسابقاتهم، من الحصول على أي مصالح داخل شركات من هذا النوع "شركات المراهنة".





ونوهت: من الممكن توقيع غرامة على إبراهيموفيتش قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في جميع أنشطة كرة القدم لمدة أقصاها 3 سنوات.





وأتمت: ان الإتحاد السويدي لكرة القدم يعلم بأفعال زلاتان منذ 2017، لذلك لم يكن ضمن قائمة منتخب السويد في مونديال روسيا 2018.



