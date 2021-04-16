Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: هيمنة المال والسلطة الإدارية على ( الندرة ) !!

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements

هذه من أهم سوءات وعورات وصفات المحروسة ! وفى واقع الأمر لم أرى هذه العورة ، وهذه الصفة ، الغير أخلاقية إلا فى بلادنا .. للأسف الشديد !! فقيمة العلم أو قيمة الفكر لإمكان لهم فى بلادنا .. فالعالم أو المهندس أو المفكر !! يأتى دورهم فى نهاية الصفوف ، ولو سمح لهم أساساَ بالمشاركة فيمن يصطف أساساَ ، حتى ولوكان الأصطفاف بغرض أخذ العزاء فى وفاة " الندرة " بالمجتمع المصرى !! 

وحتى لا أكون " غامضاَ " ، أو " متفلسفاَ " ، وعادة يقال عن الفلسفة " وكأنها شتيمة " هذه " فلسفة "، أو يقال عن أى مريض " أصلة عنده شوية فكر " ،يعنى أتصاف " الفكر بالمرض " هى أقرب التشبيهات لماأريد أن أتعرض له فى عمودى اليوم .. 
ولعل وأنا أرى المشروعات القومية الكبرى التى يتبناها الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ، ويتم العمل فيها على قدم وساق ، شيىء نفتخر به كمصريون ولكن ما يؤكد مقدمتى لهذا المقال 
بأن ماتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية من مشروعات إبتدائية دخلت حيز التنفيذ مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، أو مدينة العلمين الجديدة قدمها وقام بالعرض بعض السادة المسئولين أو رؤساء إدارة الشركات المنفذة لهذه المشروعات ، وليس المهندسون المصممون لهذه المشروعات !! 
فالقيمة هنا ، سرقها رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة أو نقول غير متخصص من مصممى المشروع !! 
تسلط المال أو السلطة الإدارية على صاحب العقل والفكر حتى ولوكان مصمم المشروع الذى أوكل اليه المالك أو رئيس السلطة الإدارية ، تصميم المشروع !!!
هكذا يفكر مسئولى المحروسة فى أبنائها العلماء أو المهندسون أو غيرهم ، فالسلطة هى التى تعرض أعمال لاتفهم فيها !! بل تأخذ فى التدرب على الإفتتاح أو العرض أمام المسئول الكبير قبل وصوله بعدة أيام ، حتى لاتسمح لغيرهما بالظهور ، فى حين يتوارى المسئول عن المشروع سواء كان عالم أو مهندس أو مفكر .. بعيد فى الظل وربما لايدعى أساساَ للحضور .. ولعل ماأشير إليه فى بعض الجرائد عن المهندس العربى الذى صمم مدينة بكين القديمة وأسمة ( يحيى طاهر ) قد وجدوا إسمه ضمن المستندات التاريخية ، لم يظهر إسمه على جدران أو حائط أو أعمدة السور العظيم ، ولكن فى أوراق ومستندات مخزنية !! 
فهل هذه عادة عالمية وقديمة ؟؟ ولحقنى أحد بالقول بأن حضارات مصر القديمة مسروقة من الأسلاف ، وربما أحدث هذه المشروعات هو النصب التذكارى للسد العالى ، حيث نجد صورة المرحوم الرئيس "السادات" فى المقدمة بمناسبة الإفتتاح فى سنة 1971 ، بينما صورة المرحوم الرئيس "جمال عبد الناصر" ، صاحب المشروع ، وصانعه ، فى الخلفية ، باهتة ، غير مرئية !! حيث رحل عن دنيانا فى 28 سبتمبر 1970.
وكذلك صورة للمرحوم المهندس "صدقى سليمان" ، وزير السد العالى وبانيه، سنجدها محفوظة فى التاريخ فقط !! 
وفى أغانى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ – وفى شِعْرْ صلاح جاهين !!
 
                              

أخبار تهمك

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 17 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة