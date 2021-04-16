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تشكيل إيفرتون المتوقع أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:01 ص
ايفرتون
ايفرتون
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة فريق توتنهام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ايفرتون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: يبكفورد.
خط الدفاع: مينا، لوكاس دين، كين، كولمان.
خط الوسط: جيمس روديرجيز، ديكوري، الين.
خط الهجوم: لوين، ريتالتشالسون، ايوبي.

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