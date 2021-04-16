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عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:01 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية تركية مساء أمس الخميس مفاجأة بشأن رغبة نادي جالطة سراي التركي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد في ضم واحد من نجوم الأهلي.

ويستعد الأهلي بقوة لخوض لقاء الزمالك المرتقب في القمة المقرر إقامتها بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الدوري المصري الممتاز.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن نادي جالطة سراي التركي سيتقدم بعرض رسمي لضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى جالطة سراي التركي أن اللاعب مميز للغاية وقدم مستويات رائعة رفقة الأهلي وهو أحد اللاعبين الذين يرغب النادي في ضمهم ليكون بديلا للمغربي يونس بلهندة.

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