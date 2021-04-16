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في الحلقة الثالثة من مسلسل"النمر".. محمد إمام يكسب ثقة الشيمي بعد إنقاذ حياته

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الثالثة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت أحداث تلك الحلقة حول إتمام "الشيمى" محمد رياض لصفقة ذهب مع أحد التجار، حيث كانت مقدارها 300 ألف جنيه، وبعدها توجه إلى محل الذهب الخاص به برفقة ابنه ومدير أعماله حجاج عبد العظيم، فيتفاجئ بتعرضه لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة من الأشخاص المُلثمين، الذين قاموا بتهديدهم بالقتل إن لم يفتحوا لهم الخزنة، فيحاول"ابن الشيمي" ضرب أحدًا منهم لكنه يفشل، ويقوم بضربه فوق رأسه، وكذلك مدير أعماله.

فيدخل"نوح" محمد إمام عليهم حيث أنه كان يري ما يحدث بالداخل بسبب جلوسه بجوار شباك الشقة التى يسكن فيها، لكنه يفسد تلك السرقة، حيث يقوم بضربهم ضربًا مبرحًا جعلهم يفروا هاربين، ولكن قبل فرارهم، أطلقوا النار على "الشيمى" مما جعله يُصاب في ذراعه، وبعدها تم نقله إلى المستشفى.

وبعد ذلك تتلقى "ملك" هنا الزاهد مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يخبرها فيها بأنه والد محمد إمام، فتذهب هي ومدير أعمال والدها لرؤيته، فيأمر رجاله بتكتيفهم وبعدها يطلب من والدها فدية 10 مليون جنيه مقابل تسليمه لإبنته، فيقوموا بأخذ سيارة حجاج عبد العظيم وهواتفهم المحمولة، فيقوم والدها بتجهيز ذلك المبلغ، لكن "نوح" يساعدهم على الهرب منهم.

اعتراف أحمد حلاوة والد صديقة "ملك" ولاء الشريف لـ"الشيمي" بأن ابنته تزوجت عُرفيًا من "حسن" خالد أنور، وأنها أصبحت حامل، وأنه يريده للتدخل لأخذ حق "ملك" هنا الزاهد وابنته ولاء الشريف، فيأخذ من ورقة الزواج وعند لقائه بـ"حسن" يخبره والده بيومي فؤاد أن الأمر مان طيش شباب، فيقتنع "الشيمي" بكلامه ويقوم بحرق ورقة الزواج وأنه بعدما يتخلص من موضوع الحمل، عليه أن يتقدم لخطبة ابنته "ملك" وأنه بعد ذلك له الحق في أن يوافق عليه أو أن يرفضه.


يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى
في الحلقة الثالثة من مسلسلالنمر.. محمد إمام يكسب ثقة الشيمي بعد إنقاذ حياته
في الحلقة الثالثة من مسلسلالنمر.. محمد إمام يكسب ثقة الشيمي بعد إنقاذ حياته
في الحلقة الثالثة من مسلسل"النمر".. محمد إمام يكسب ثقة الشيمي بعد إنقاذ حياته
في الحلقة الثالثة من مسلسل"النمر".. محمد إمام يكسب ثقة الشيمي بعد إنقاذ حياته

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