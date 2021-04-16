موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق بيرنلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة ، بينما يحتل بيرنلي المركز 16 برصيد 33 نقطة .



