أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-4-2021

لدي مصر وفرة في انتاج مواد البناء، مما ساهم فى استقرار أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، وزيادة الصادرات من الأسمنت، وهو ما أدي لاستقرار الأوضاع في سوق مواد البناء المصري لتستقر أسعار الأسمنت مع وجود ترقب لتراجع جديد فى سعر طن الأسمنت وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أسعار الأسمنت في السوق المصري:





أسعار الأسمنت في مصر:





سجل سعر طن الأسمنت المسلح 770 جنيهًا ، كما سجل أسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 715 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 730 جنيهًا.









بينما سجل أسمنت السويدي 760 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 785 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت العسكري 715 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا في الطن.









وتراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2400 - 2450 جنيهًا، والأسمنت المخلوط سجل 620 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت المقاوم 680 جنيهًا للطن.









وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 745 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 780 جنيهًا للطن، وحلوان 770 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 730 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 750 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيها للطن.













كما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 645 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 653 جنيهًا للطن.





فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 808 جنيهات للطن، وأسمنت قاهر البحار 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 798 جنيهًا للطن.





صادرات مصر من الأسمنت:





قفزت صادرات مصر من" الأسمنت" 61% خلال يناير 2021، إلى 18 مليون دولار، من 11 مليون دولار.





وأوضح المجلس التصديري المصري لمواد البناء، أن مصر صدرت أسمنت لحوالي 36 دولة منهم 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال يناير 2020 وتتمثل في”لبنان، الكويت، بروندي، شيلي، الفلبين، النيجر، بربادوس، الدومنكان، جيبوتي، استراليا، كوريا الجنوبية، بيرو، هندوراس، دومينيكا، البرازيل، اتحاد نيجيريا، قبرص، غانا".





واستحوذت 5 دول "ليبيا، كينيا، السودان، غانا، اليمن" على 80.8% من اجمالي صادرات الأسمنت خلال يناير الماضي بقيمة 14.549 مليون دولار .





كما استحوذت ليبيا على 23.8% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردي القطاع، بقيمة 4.287 مليون دولار في مقابل 3.428 مليون دولار بنمو 25%.





وجاءت كينيا في المرتبة الثانية بما قيمته 3.576 مليون دولار مقارنة بنحو 2.316 مليون دولار بنمو 54%، مستحوذة على 20% من إجمالي قيمة الصادرات.





ونمت صادرات مصر من الأسمنت "للسودان" لتسجل 2.846 مليون دولار مقابل 166 ألف دولار لتحتل المرتبة الثالثة، يليها "غانا" بقيمة 2.614 مليون دولار.





وارتفعت صادرات الأسمنت" لليمن " بنسبة 107% لتبلغ 1.226 مليون دولار في مقابل 591 ألف دولار، ولبنجلاديش لتسجل 165 ألف دولار مقابل 108 ألف دولار بنمو 53%، وبلغت لقبرص نحو 184 ألف دولار.





وتراجعت صادرات الأسمنت المصري إلى أمريكا خلال يناير 2021 لتبلغ 503 آلاف دولار في مقابل 1.666 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020،ولروسيا بنسبة 5% لتسجل 475 ألف دولار في مقابل 500 ألف دولار.





إنتاج مصر من الأسمنت:





وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت أصبح يلبى احتياجات السوق ويفتح فرصة تصديرية للمصنعين وذلك اذا نجحت المصانع في تقديم اسعار تنافسية خاصة للدول المجاورة، مضيفا أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.