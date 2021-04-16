الكشف عن أسماء حكام قمة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء حكام مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد القادم في الدوري المصري الممتاز.





ويحتضن ملعب القاهرة الدولي موقعة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وقال شوبير خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن اتحاد الكرة استقر بشكل كبير على أسماء حكام القمة والتي سيقودها طاقم حكام مصري.





وأكد أن محمود البنا سيكون هو حكم القمة بين الأهلي والزمالك وسيعاونه كل من أحمد حسام طه وأبو الرجال، كما أن حكم تقنية الفيديو سيكون أمين عمر.