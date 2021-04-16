تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-4-2021 في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 16-4-2021، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

ويسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.



