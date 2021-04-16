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مفتي الجمهورية يوضح كيف يكون الدعاء مستجابا (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، مقومات استجابة الدعاء، موضحا أن هناك أمور تساعد في جعل الدعاء مستجابا.

وأوضح المفتي، أن هناك أوقات مستحب فيها الدعاء ومنها عقب كل صلاة، وعقب أداء كل عبادة، بالإضافة إلى وقت الصلاة.

ونوه "علام"، خلال برنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن من الأمور الهامة لاستجابة الدعاء أن يكون الإنسان مطعمه من حلال، مشددا على أهمية تحري الإنسان الحلال في دخله.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، أن الامور التي تجعل الدعاء مستجابا، أن يكون هناك حسن ظن بالله، ويقين أن الله سيستجيب للدعاء.

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