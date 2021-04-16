



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021

القادسية ضد الرائد – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1





الاتحاد ضد الباطن – الساعة التاسعة مساء على قناة الرياضية السعودية 2