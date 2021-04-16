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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021
الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:01 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021
القادسية ضد الرائد – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الاتحاد ضد الباطن – الساعة التاسعة مساء على قناة الرياضية السعودية 2
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