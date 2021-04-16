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الأرصاد تصدر توضيحا مهما عن طقس الأيام المقبلة.. وتحذير للمواطنين

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها ارسمية توضيحا لتفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يشهد ارتفاع تدريجي فى درجة الحرارة يبدأ من اليوم حتى الأثنين ويكون ذروة الأرتفاع يوم الأثنين، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الأثنين 41 درجة.

حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال الفترة من (السبت الى الأثنين) على كافة الأنحاء.

اما اليوم يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى كما تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن درجة الحرارة الأن:-
القاهرة ٢٠
الاسكندرية١٦
بورسعيد ١٨
الأقصر ٢١.

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