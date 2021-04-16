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بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعىى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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في بيانه، نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الكاتب الصحفي الكبير الدكتور مكرم محمد أحمد.

وجاء بنص البيان:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، ننعي الكاتب الصحفي الكبير الدكتور مكرم محمد أحمد، والذي توفي بعد مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفي الصبر والرجاء."

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وفاه الكاتب الصحفي وفاة مكرم محمد

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