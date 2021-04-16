مبيعات التجزئة في الصين تقفز 33.9% خلال الربع الأول

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الجمعة، أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 33.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.5 تريليون يوان (حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي)، حيث جاء النمو على عكس الانخفاضات المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.





وأضافت أن متوسط النمو خلال الربع الأول في العامين الماضيين بلغ 4.2 بالمائة.





وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 34.2 بالمائة على أساس سنوي خلال مارس الماضي، وهو أعلى بمقدار 12.9 بالمائة من المستوى المسجل في عام 2019. وبلغ متوسط النمو في العامين الماضيين 6.3 بالمائة.





وأبلغ قطاع خدمات الطعام عن زيادة نسبتها 75.8 بالمائة في عائداته خلال الربع الأول، حيث استمر القطاع الأكثر تضررا في تعافيه من تأثيرات كوفيد-19.





وحافظ الاستهلاك على الإنترنت على نمو مطرد مع ازدياد مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 29.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول.





وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن اجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ 24.93 تريليون يوان خلال الربع الأول، بزيادة 18.3 بالمائة على أساس سنوي.