الصين: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا إجراءات هيمنة يعارضها العالم





أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحفيين، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بأنها "إجراءات هيمنة أحادية الجانب يعارضها المجتمع الدولي بأكمله".





وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمل بكين في أن تتمكن موسكو وواشنطن من تجاوز الخلافات بينهما، على الرغم من الإجراءات العقابية الأمريكية الجديدة.



