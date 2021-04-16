تعرف على مواعيد ذهاب وإياب نصف دوري دوري أبطال أوروبا

اختتمت مباريات دوري الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا بتأهل أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.





وتمكن ريال مدريد من الفوز على ليفربول الإنجليزي بعدما فاز عليه مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل معه سلبيا في مباراة العودة.





وكرر مانشستر سيتي فوزه على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج ملعبه بهدفين لهدف.





ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي في الدور قبل النهائي بينما سيقابل باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي.





ومن المتوقع أن تقام مباراتي مباريات الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 27 و28 أبريل الحالي بينما ستقام مباريات العودة يومي 4 و5 مايو المقبل.



