الأرصاد: الطقس حار على القاهرة والعظمى 34 (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومعتدلا على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلا، ومعتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 24 الصغرى 15.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 16.

سيوة العظمى 37 والصغرى 18.

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 17.

دمياط العظمى 24 والصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 18.

السويس العظمى 36 والصغرى 18.

العريش 24 والصغرى 16.

طابا العظمى 35 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 20.

الغردقة العظمى 35 والصغرى 19.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 36والصغرى 19.

المنيا العظمى 36 والصغرى 20.

