Advertisements
الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم قبل مواجهة الزمالك
الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:30 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز بداية من اليوم.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.
وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.
Advertisements