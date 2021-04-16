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الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم قبل مواجهة الزمالك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني  الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز بداية من اليوم.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر  بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

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