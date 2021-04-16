Advertisements

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16-4-2021 رابع أيام رمضان في محافظات مصر

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم موعد أذان مغرب رابع يوم من رمضان 2021.

وفقًا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة، يكون موعد رفع أذان مغرب اليوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.23 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.44 مساء.

وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر السبت خامس أيام الشهر الفضيل في الساعة 3.55 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-4-2021 رابع أيام رمضان في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:56 AM
الشروق 5:27 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:44 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:59 AM
الشروق 5:31 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:37 PM
صلاة المَغرب 6:30 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر 3:51 AM
الشروق 5:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجْر 3:43 AM
الشروق 5:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 6:14 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 3:59 AM
الشروق 5:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:30 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 3:51 AM
الشروق 5:20 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة