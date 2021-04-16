موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16-4-2021 رابع أيام رمضان في محافظات مصر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم موعد أذان مغرب رابع يوم من رمضان 2021.





وفقًا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة، يكون موعد رفع أذان مغرب اليوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.23 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.44 مساء.





وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر السبت خامس أيام الشهر الفضيل في الساعة 3.55 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-4-2021 رابع أيام رمضان في محافظات مصر



