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جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فى مراسم إستقبال القوات البحرية للفرقاطة "برنيس" من طراز (فریم بيرجامینی)، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية المصرية السابقين، والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة، وطلاب جامعة الإسكندرية والكليات العسكرية.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية فى كلمته أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، مشيرًا إلى أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن والإستقرار فى المنطقة وتحافظ على السلام وتوفر حرية الملاحة البحرية فى ظل العدائيات والتحديات التى تشهدها المنطقة.

كما أشاد الدكتور قنصوه بالإمكانيات الحديثة والمتطورة للفرقاطة "برنيس" والتى تعد إضافة جديدة ومتطورة للقوات البحرية، وإنجازا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة لتأكيد دورها المحورى فى حماية الأمن القومى للدولة بمفهومه الشامل، كما أكد حرص الجامعة على مشاركة طلابها فى مثل هذه المناسبات لتعميق الشعور بالانتماء وتعريفهم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة بكافة فروعها لحماية وحفظ أمن وسلامة البلاد.
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)
جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية القوات البحرية باستقبال الفرقاطة "برنيس" (صور)

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